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Обама призвал стремиться к безъядерному миру и заявил, что не забудет Хиросиму

США Материалы 10 декабря 2022 06:18 (UTC +04:00)
Обама призвал стремиться к безъядерному миру и заявил, что не забудет Хиросиму

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Бывший президент США Барак Обама считает, что мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам открывшейся в субботу в Хиросиме первой конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ради наших потомков мы должны стремиться к миру, свободному от ядерного оружия", - приводит его слова агентство Kyodo. Обама также сообщил, что никогда не забудет свой визит в Хиросиму в мае 2016 года. "Я никогда этого не забуду. Это был момент, который укрепил мою собственную приверженность уменьшению угрозы ядерного оружия во всем мире", - подчеркнул он.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в обращении к участникам мероприятия в свою очередь отметил, что рассчитывает увидеть конкретные результаты по итогам встречи с учетом нестабильной обстановки в мире. "Надеюсь, что эта конференция станет важным шагом на пути к запрещению ядерного оружия", - сказал он.

Первая конференция IGEP, инициатором которой выступила японская сторона, проходит в Хиросиме 10-11 декабря.

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