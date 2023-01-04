Байден обсудит с премьером Японии в Вашингтоне КНДР и Украину

Президент США Джо Байден намерен принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду 13 января, они, в частности, обсудят ситуацию в Украине, а также ядерные и ракетные разработки КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден с нетерпением ждет того, чтобы принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Белом доме в пятницу, 13 января, в интересах еще большего углубления связей между нашими государствами, экономиками и народами", - отметила она. По словам Жан-Пьер, Байден и Кисида "в течение последнего года тесно взаимодействовали с целью модернизации альянса США и Японии, расширения сотрудничества на ключевых направлениях - от изменения климата до важнейших технологий, - в том числе в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, и поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". В заявлении указывается, что президент США и премьер Японии "будут наращивать эти усилия".