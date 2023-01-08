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США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов

США Материалы 8 января 2023 11:11 (UTC +04:00)
США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов

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Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации (FAA), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

FAA указывает, что партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасности полетов было заключено в рамках усовершенствования системы воздушной мобильности.

«Сотрудничество с международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий», — говорится в заявлении.

Стороны договорились расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, совместно следить за безопасностью при реализации таких проектов.

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