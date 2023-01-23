Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Калифорнии

Федеральное правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании обстоятельств стрельбы в субботу в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), в результате которой 10 человек погибли. Об этом говорится в распространенном Белым домом в воскресенье письменном заявлении американского президента Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром я поручил своему советнику по вопросам внутренней безопасности оказать всестороннюю федеральную поддержку местным властям и властям штата, которые продолжают принимать меры и расследовать это убийство. Пока мы ждем более подробной информации от правоохранительных органов, я хочу заверить жителей Монтерей-Парка и его окрестностей, что мы будем поддерживать вас всеми возможными способами", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что власти "пока не знают о мотиве этого бессмысленного нападения" и "продолжают искать ответы на вопросы" об обстоятельствах случившегося.