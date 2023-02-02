ФРС США повысила ставку до 4,50-4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам первого в этом году заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75%, следует в среду из сообщения на сайте американского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%", - говорится в сообщении. За решение проголосовали все члены комитета. При этом ФРС считает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона ставки будет уместным для достижения целей денежно-кредитной политики.

В 2022 году Федрезерв семь раз поднимал ставку - в декабре она была увеличена на 50 б. п. - до 4,25-4,5% годовых (самого высокого уровня с 2007 года), на четырех заседаниях до этого - сразу на 75 б. п.