Блинкен заявил, что отношения США и КНР не стоит характеризовать как холодную войну

Отношения США и КНР не должны быть охарактеризованы как холодная война, хотя страны и находятся в состоянии фундаментального соперничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг на конференции, организованной журналом The Atlantic.

Он подчеркнул, что хотел бы воздержаться от использования "ярлыков, таких как холодная война, применительно к отношениям США и КНР". "Что касается Китая, то мы интегрированы куда сильнее, чем с Советским Союзом, - не только мы, но и страны по всему миру", - указал Блинкен, подчеркнув, что Пекин и Вашингтон "разделяют интересы" по многим направлениям.

"Но мы, разумеется, находимся в состоянии фундаментального соперничества. Это соперничество относительно того, что последует за эрой холодной войны, которая закончилась", - заявил госсекретарь США. "Китайское видение по этому вопросу фундаментально отличается от нашего", - отметил он.

По словам Блинкена, США считают, что миропорядок должен основываться на свободах, эту позицию якобы не разделяет Китай. "Им также нужен порядок, но основанный на отсутствии свобод", - утверждал госсекретарь. "В то же время мир многогранен, и мы не делим его на идеологические блоки", - заявил он.