WSJ: Смена владельцев TikTok не убедит власти США в ее безопасности

Исполнение требований властей США по продаже китайскими владельцами доли в TikTok не снимет опасения, связанные с национальной безопасностью. Об этом в четверг сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора TikTok Чу Шоу Цзы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую любые комментарии относительно ситуации, однако пока я не слышал ничего, что нельзя было бы решить с помощью этого [плана TikTok, предусматривающего использование инфраструктуры американского технологического гиганта Oracle для хранения персональных данных]", - заявил Чу Шоу Цзы.

В интервью Чу Шоу Цзы отказался сообщить, готовы ли к продаже основатели ByteDance Ltd., являющейся материнской компанией TikTok. По его словам, основатели владеют 20% компании, хотя акции с дополнительными правами голоса дают им большие возможности влиять на политику компании. Генеральный директор соцсети заявил, что 60% акций ByteDance принадлежат глобальным инвесторам и оставшиеся 20% - сотрудникам.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что руководство TikTok обсуждает возможность выхода из состава китайской технологической компании ByteDance с целью снижения возможных рисков для национальной безопасности США.

Администрация США поддержала законопроект, представленный сенаторами 7 марта и позволяющий президенту Джо Байдену запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.

О ситуации с TikTok в США

В сентябре администрация Байдена и TikTok разработали предварительное соглашение о вопросах в области национальной безопасности Соединенных Штатов, касающихся работы платформы. Предполагается, что TikTok внесет изменения в систему управления и безопасности данных без необходимости продажи платформы владельцем - китайской технологической компанией ByteDance. Стороны по-прежнему обсуждают возможное соглашение.

4 августа 2020 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп издал указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории Соединенных Штатов. Позднее Трамп заявил, что дал "предварительное согласие" на приобретение американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает персональные данные пользователей китайским властям.