В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции

Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники. Это подтвердил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что Турция должна получить усовершенствованные самолеты F-16 и модернизационный пакет для имеющихся у нее F-16. Мы полагаем, что это важно для НАТО, для [Североатлантического] альянса", - заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом Блинкен отметил, что США также добиваются снижения напряженности между Турцией и Грецией.