Bloomberg: только половина истребителей F-35 США готова к выполнению задач

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Майкл Шмидт сообщил, что половина истребителей F-35 не могут выполнять боевые полеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", говорится в материале агентства Bloomberg.

«По словам руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, по состоянию на февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению задач истребителей в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял 53,1%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что F-35 не могут выполнять тренировки, испытания и боевые полеты. Шмидт добавил, что доля таких самолетов составляла менее 30%.