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Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам

США Материалы 5 апреля 2023 00:07 (UTC +04:00)
Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам. Об этом свидетельствует обнародованное во вторник прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Трампу инкриминируется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. О каком именно "другом преступлении" идет речь, в документе не поясняется. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

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