Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам. Об этом свидетельствует обнародованное во вторник прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Трампу инкриминируется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. О каком именно "другом преступлении" идет речь, в документе не поясняется. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.