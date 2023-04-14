Чиновники США прибыли в Саудовскую Аравию для обсуждения нормализации ее связей с Ираном

Сотрудники администрации США прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с руководством королевства нормализацию отношений Эр-Рияда и Тегерана, а также вопросы, касающиеся добычи нефти и безопасности. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, в Саудовскую Аравию ранее в этот же день приехали координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Они, по словам источников портала, обсудят с руководством королевства "процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном", а также усилия с целью прекращения войны в Йемене и другие темы, касающиеся безопасности в регионе. Кроме того, они будут говорить о "вопросах энергетики, таких как добыча нефти".

В публикации уточняется, что Хокстин и Макгурк являются "наиболее высокопоставленными должностными лицами США, посетившими Саудовскую Аравию после возникновения кризиса" в отношениях между странами. Он был вызван недовольством Вашингтона тем, что осенью 2022 года страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Как заявляли тогда американские власти, решение объединения ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Согласно оценке Axios, поездка Хокстина и Макгурка в королевство свидетельствует об улучшении двусторонних отношений. Должностные лица США уже обсудили с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом вопросы, касающиеся наращивания сотрудничества между странами.

Как заявила пресс-служба Белого дома, ранее на этой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре подчеркнули необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана и обсудили обстановку в Йемене.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что пересматривает отношения с Саудовской Аравией в условиях резких разногласий, вызванных решением ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти. Вместе с тем газета Politico сообщила на прошлой неделе со ссылкой на источники, что этот пересмотр фактически так и не был начат.