Основатель Twitter раскритиковал решение Маска купить соцсеть

Основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси подверг критике решение американского предпринимателя Илона Маска приобрести соцсеть. Его слова приводит в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все пошло не так <...>. Я также не думаю, что он действовал правильно после того, как понял, что он выбрал неудачное время [для покупки соцсети]", - сказал Дорси. Он также отметил, что не считает Маска лучшим владельцем платформы.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. После объявления о покупке состояние американского бизнесмена уменьшилось на $29 млрд. В конце 2022 года миллиардер поставил своеобразный рекорд, став единственным человеком в истории, потерявшим более $200 млрд.