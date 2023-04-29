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Основатель Twitter раскритиковал решение Маска купить соцсеть

США Материалы 29 апреля 2023 11:40 (UTC +04:00)
Основатель Twitter раскритиковал решение Маска купить соцсеть

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Основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси подверг критике решение американского предпринимателя Илона Маска приобрести соцсеть. Его слова приводит в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все пошло не так <...>. Я также не думаю, что он действовал правильно после того, как понял, что он выбрал неудачное время [для покупки соцсети]", - сказал Дорси. Он также отметил, что не считает Маска лучшим владельцем платформы.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. После объявления о покупке состояние американского бизнесмена уменьшилось на $29 млрд. В конце 2022 года миллиардер поставил своеобразный рекорд, став единственным человеком в истории, потерявшим более $200 млрд.

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