США и Польша подпишут контракт на поставку 96 вертолетов Apache

США и Польша собираются в ближайшее время подписать контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64 Apache американского производства. Об этом в пятницу заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом он отметил, что еще до подписания контракта Варшава рассчитывает получить партию американских вертолетов. "Хотел бы подчеркнуть, что мы получили заверение, что армия США предоставит нам вертолеты Apache, предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта на покупку для нужд Войска польского 96 вертолетов. <...> Мы очень ценим решение министра обороны, поскольку эти Apache будут взяты из запасов Сухопутных войск Соединенных Штатов. Через несколько недель польские пилоты начнут обучение, по завершении обучения у нас уже будут в наличии первые Apache, - приводит слова главы оборонного ведомства республики Польское телевидение.

Как отмечает Польское агентство печати, речь идет о передаче Польше восьми вертолетов из собственных запасов американской армии. Варшава впервые озвучила свои намерения приобрести у Вашингтона 96 Apache и взять в лизинг часть вертолетов на время производства основной партии в ходе встречи Блащака с Остином на немецкой авиабазе Рамштайн в сентябре 2022 года. Позднее польское оборонное ведомство сообщило о планах оснастить новыми боевыми машинами 18-ю механизированную дивизию, которая носит название "Железная".

Блащак также подчеркнул, что американские вертолеты помогут усилить восточный фланг НАТО и обеспечат надежную защиту так называемых Брестских ворот. Так в Польше называют равнинный участок местности на востоке республики протяженностью около 180 км, разделяющий Варшаву и белорусский Брест. Польские военные считают его уязвимым местом для обороны при гипотетическом военном конфликте в силу отсутствия естественных преград.