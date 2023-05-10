Байден и лидеры Конгресса США не договорились о повышении потолка госдолга

Состоявшаяся встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка госдолга завершилась без существенных результатов, сообщают американские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что Байден после переговоров решительно выступил против идеи дефолта.

"Я ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт - это не вариант. Повторял это снова и снова. Америка - не нация бездельников. Мы оплачиваем наши счета, и предотвращение дефолта является основной обязанностью конгресса", - сказал президент.

Он отметил, что согласен с обещанием лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что США не допустят дефолта.

Макконнелл завил журналистам после встречи: "Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по своим долгам и никогда этого не сделают".

При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти посетовал, что во время встречи он не увидел "какого-либо нового движения" в переговорных позициях по лимиту долга.

"Все участники этой встречи подтвердили позиции, на которых они находились до нее", - заключил Маккарти.

Республиканец отметил, что так и не получил от Байдена ответа на вопрос, в каких статьях бюджета можно найти возможности для экономии.