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Байден подтвердил, что возможный дефолт в США повлечет катастрофические последствия

США Материалы 10 мая 2023 07:44 (UTC +04:00)
Байден подтвердил, что возможный дефолт в США повлечет катастрофические последствия

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Потенциальный дефолт по федеральному долгу США будет иметь катастрофические последствия.

Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), который допускает возможность дефолта в стране. "Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно", - ответил президент.

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