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США поблагодарили Египет за содействие прекращению огня в секторе Газа

США Материалы 14 мая 2023 07:43 (UTC +04:00)
США поблагодарили Египет за содействие прекращению огня в секторе Газа

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США высоко оценивают посредничество Египта и усилия Катара, направленные на прекращение огня в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты приветствуют достигнутое сегодня соглашение о режиме прекращения огня с целью положить конец боевым действиям в Израиле и секторе Газа. <...> США высоко оценивают ключевую роль Египта и посредничество при заключении соглашения, которое предотвратит дальнейшую гибель гражданского населения. Мы признаем активные усилия Катара по деэскалации ситуации и завершению боевых действий, а также поддержку мирового сообщества в отношении прекращения огня", - говорится в документе.

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