В работе App Store в США произошел сбой

Сбои в работе сервиса App Store, принадлежащего компании Apple, наблюдаются в понедельник в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, более 1,1 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе App Store.

Как отмечает портал, 92% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при подключении к сервису, 6% отмечают сбои в работе сайта, еще 2% пользователей не могут войти в свой аккаунт.

Кроме того, американские пользователи массово жалуются на работу Apple Store.