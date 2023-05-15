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В работе App Store в США произошел сбой

США Материалы 15 мая 2023 23:20 (UTC +04:00)
В работе App Store в США произошел сбой

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Сбои в работе сервиса App Store, принадлежащего компании Apple, наблюдаются в понедельник в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, более 1,1 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе App Store.

Как отмечает портал, 92% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при подключении к сервису, 6% отмечают сбои в работе сайта, еще 2% пользователей не могут войти в свой аккаунт.

Кроме того, американские пользователи массово жалуются на работу Apple Store.

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