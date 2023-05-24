Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в среду Associated Press.

О решении Десантиса стало известно после того, как он подал заявление в Федеральную избирательную комиссию США. Ожидается, что позднее в среду он проведет онлайн-беседу с бизнесменом Илоном Маском и публично объявит о своем намерении побороться за пост президента.

44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе и сам Трамп, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и бизнесмены Вивек Рамасвами, Перри Джонсон, а также радиоведущий Ларри Элдер.

Ранее, комментируя намерение Скотта участвовать в гонке, Трамп назвал его "большим шагом вперед" по сравнению с Десантисом. Именно Десантиса называют главным соперником-республиканцем для Трампа.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Десантис пользуется большой популярностью, и по итогам многих опросов именно он лидировал по части симпатий сторонников республиканцев как потенциальный кандидат на выборах от этой партии. Он является выпускником Йельского и Гарвардского университетов, по образованию юрист. В 2004-2019 годах числился в военно-морских силах США.