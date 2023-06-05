В США задействован истребитель с целью перехвата самолета, который не реагировал на сигналы

БАКУ /Trend/ - В воскресенье американский истребитель F-16 был поднят в воздух с целью перехвата гражданского самолета Cessna 560 Citation V. В итоге этот самолет потерпел крушение на юго-западе штата Вирджиния, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD), передает Trend.

Согласно пресс-релизу NORAD, пилот гражданского самолета Cessna 560 Citation V, который пролетал над Вашингтоном (округ Колумбия), не отреагировал на попытки связи со стороны истребителя F-16. Отмечается, что в связи с этой ситуацией F-16 было разрешено лететь на сверхзвуковых скоростях, что привело к звуковому удару, слышимому жителями в округе Колумбия, а также в штатах Мэриленд и Вирджиния.

В пресс-релизе также говорится, что истребитель использовал сигнальные ракеты в попытке привлечь внимание пилота гражданского самолета. Стоит отметить, что никому из людей не угрожала опасность.

Военные утверждают, что NORAD пыталось связаться с пилотом до тех пор, пока самолет не потерпел крушение.