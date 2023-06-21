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Глава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страны

США Материалы 21 июня 2023 17:47 (UTC +04:00)
Глава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страны

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о значительном замедлении роста экономики Соединенных Штатов в прошлом году, отмечая скромные темпы роста основных показателей в текущем году, сообщает Trend.

Согласно опубликованной в среду речи, экономика США замедлилась значительно в прошлом году, а последние данные указывают на скромный рост.

Пауэлл отметил, что рынок недвижимости остается слабым, инфляция далека от целевого уровня в 2%, а ситуация на рынке труда остается сложной.

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