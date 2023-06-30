Google закроет канадским пользователям доступ к местным новостям

Корпорация Google приняла решение исключить ссылки на новости местных онлайн-изданий Канады из своего поискового сервиса. Это решение было принято в свете принятия правительством Канады закона об онлайн-новостях (Bill C-18). Компания официально объявила об этом в пятничном пресс-релизе, сообщает Trend.

Закон был введен с целью изменения финансирования СМИ в Канаде. Он требует, чтобы технологические гиганты, включая Meta и Google, согласовывали с медиакомпаниями Канады оплату за размещение их новостного контента. "Мы сообщили правительству Канады о нашем сложном решении: когда закон об онлайн-новостях вступит в силу, мы удалим ссылки на канадские новости из наших поисковых систем", - говорится в официальном заявлении компании. Google считает, что этот закон возложит на них неограниченную финансовую ответственность "просто за предоставление доступа канадцам к местной информации".

Ранее Google охарактеризовала закон как "налог на ссылки". Кента Уокер, представитель компании, заявил, что новая политика "нарушает принципы работы поисковых систем и Интернета в целом".