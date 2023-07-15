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SpaceX в субботу предпримет вторую попытку запуска новой партии интернет-спутников

США Материалы 15 июля 2023 01:44 (UTC +04:00)
SpaceX в субботу предпримет вторую попытку запуска новой партии интернет-спутников

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БАКУ /Trend/ - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу выведет на орбиту очередную партию из 54 мини-спутников Starlink.

Как передает Trend, об этом в пятницу сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:15 по времени Восточного побережья США

Напомним, что планировавшийся накануне запуск был отменен за 40 секунд до старта.

Отметим, что это будет 94-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников.

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