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Госдеп одобрил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий

США Материалы 28 июля 2023 02:02 (UTC +04:00)
Госдеп одобрил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий

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Фарид Шафиев
Фарид Шафиев
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БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США разрешил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты (AAV) .

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно информации, Румынии будет продано 16 десантных машин-амфибий и связанные с этим оборудования примерно на $120,5 млн.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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