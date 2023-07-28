Госдеп одобрил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США разрешил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты (AAV) .

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно информации, Румынии будет продано 16 десантных машин-амфибий и связанные с этим оборудования примерно на $120,5 млн.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.