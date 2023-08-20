Президент США пригласил глав стран Центральной Азии принять участие в саммите

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден пригласил глав стран Центральной Азии принять участие в саммите, намеченном на вторую половину сентября, передает Trend.

В соответствии с текстом приглашения, Байден выразил надежду, что 19 или 20 сентября участники смогут присоединиться к нему на официальной встрече в формате C5+1. Главная цель данной встречи заключается в обсуждении совместных усилий для продвижения общих целей в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды.

Это событие, которое планируется провести во второй половине сентября, будет организовано в рамках Генассамблеи ООН, согласно письму от 11 августа.

Отметим, что «С5+1» представляет собой региональную дипломатическую инициативу Соединенных Штатов, объединяющую правительства Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан (С5).