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США не намерены вмешиваться в ситуацию с возможным увольнением Залужного

США Материалы 4 февраля 2024 23:00 (UTC +04:00)
США не намерены вмешиваться в ситуацию с возможным увольнением Залужного

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты не станут вмешиваться в возможное решение властей Украины об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Как сообщает Trend , об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», – сказал Салливан, подчеркнув, что Вашингтон считает кадровые решения исключительно делом украинских властей. «Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и украинского президента [Владимира Зеленского]», – отметил чиновник.

Салливан не стал отвечать на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, как повлияет возможная отставка Залужного на ситуацию на фронте.

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