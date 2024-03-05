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Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо - Блинкен

США Материалы 5 марта 2024 23:35 (UTC +04:00)
Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо - Блинкен

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Нынешний кризис в Красном море также приведет к росту цен на продовольствие и топливо на мировых рынках.

Как передает Trend, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Вашингтоне.

"Конечно, это оказало большое влияние на мировое судоходство. Это приведет к повышению цен на продукты питания и энергоносители для многих людей", - отметил Блинкен.

Отметим, что после эскалации конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет осуществлять нападения на территорию Израиля и не позволит связанным с ним кораблям проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандабского пролива.

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