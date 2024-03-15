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США ожидают реформ от нового премьер-министра Палестины

США Материалы 15 марта 2024 05:23 (UTC +04:00)
США ожидают реформ от нового премьер-министра Палестины

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Администрация США ожидает, что новый премьер-министр Палестины Мухаммад Мустафа проведет реформы в стране.

Как передает Trend, об этом заявила директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Утсон.

По ее словам, США приветствуют назначение Мустафы премьер-министром Палестины и "призывают его как можно скорее сформировать ориентированный на реформы кабинет":

"Соединенные Штаты будут ожидать от нового правительства проведения политики и далеко идущих политических реформ".

Она отметила, что реформированная Палестинская администрация необходима для достижения результатов для палестинского народа и создания условий для стабильности как на Западном Берегу, так и в секторе Газа.

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