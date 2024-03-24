Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле"

БАКУ /Trend/ - Администрация США стремится получить дополнительную информацию о чрезвычайной ситуации, произошедшей в подмосковном "Крокус сити холле", описав ее как ужасный нападение, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend.

"Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", - отметил он.

Кирби также охарактеризовал происшедшее как "жестокую стрельбу". "Я не могу дать более подробную информацию. Я узнал о событиях только перед этим брифингом", - добавил представитель Белого дома.