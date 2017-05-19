Глава МИД ОАЭ посетит Азербайджан с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла Бен Зайед Аль Нахайан посетит Азербайджан с официальным визитом 21-22 мая, сообщили Trend МИД Азербайджана.

В рамках визита глава МИД ОАЭ проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, будут намечены дальнейшие шаги к сотрудничеству, как в политической, так и в экономической сфере.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ, особенно их политическая составляющая, находятся на высоком уровне: отношения между двумя странами основаны на многовекторном сотрудничестве с учетом взаимных интересов. ОАЭ являются одним из важнейших партнеров Азербайджана в зоне Персидского залива и Ближневосточного региона. В то же время Азербайджан – самый важный партнёр Эмиратов на Кавказе.

У обоих государств близкие позиции по многим международным вопросам. Азербайджан и ОАЭ активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках ОИС, ООН и других международных организаций.

ОАЭ также поддерживают справедливую позицию Азербайджана во время рассмотрения в ОИС, ООН и других международных организаций вопросов, в связи с агрессией Армении против Азербайджана и армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с ОАЭ за прошлый год составил 69,37 миллионов долларов, что на 14,35 процента больше показателя аналогичного периода 2015 года.

(Автор: Себа Агаева)