Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу

25 мая 2017 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7020 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю в формате односторонней продажи валюты.

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