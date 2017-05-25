"Xənnas" стал самым популярным фильмом в Азербайджане (ФОТО)

25 мая 2017 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Первый азербайджанский фильм в мистическом жанре "Xənnas" ("Ханнас") по количеству продаваемых билетов в кинотеатрах страны и просмотру трейлера в социальных сетях, стал самой популярной картиной в Азербайджане, сообщил Trend Life автор идеи проекта, главный продюсер и режиссер-постановщик Эльвин Абдулла.

"Наш фильм с 4 мая представлен в сети премиум-класса CinemaPlus и Киноцентре "Низами", и за это время стал самым популярным среди новых фильмов, снятых в Азербайджане за последнее время. Хотелось бы подчеркнуть, что, как правило, пользуются популярностью фильмы, снятые в комическом жанре, но наша картина стала приятным исключением. Выражаю благодарность всем зрителям за столь высокую оценку работы нашего творческого коллектива", - сказал Эльвин Абдулла и отметил, что коллективом проведен ряд встреч со зрителями в Баку, а в ближайшее время пройдет автограф-сессия в Гяндже.

Съемки фильма проходили в Шеки и Баку. Бюджет фильма превышает 200 тысяч манат. 3 мая прошел гала-вечер фильма в Киноцентре "Низами". В ролях: Хикмет Рагимов, Пярвин Абиева, Зарина Гурбанова, Наргиз Алиева, Туркай Джафарли, Горгуд Джафар, Азер Айдемир, Рамиль Набран, Земфира Абдулсамедова. Саундтрек к фильму написал рэпер из США Xpert, наш соотечественник Шахрияр Атабабаев.

Cюжет фильма "Xənnas": На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же страшный сон. Илькин узнает о проклятом доме, где в советские годы его дедом было совершено множество убийств. Он решает узнать правду и снять родовое проклятие, однако подвергает друзей смертельной опасности…

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Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

(Автор: Вугар Иманов)

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