В ходе антитеррористической операции на юго-востоке Турции погибли трое военнослужащих

31 мая 2017 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трое турецких военнослужащих погибли в ходе операции, направленной против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в провинции Диярбекир на юго-востоке Турции, передает в среду агентство Анадолу со ссылкой на источники в силах безопасности.

Отмечается, что в ходе проводимой в Диярбекире операции произошло столкновение между силами безопасности и боевиками РПК. В результате перестрелки были ранены пятеро турецких военнослужащих, которые сразу же были госпитализированы. Несмотря на вмешательство врачей, спасти троих из них не удалось.

Со стороны террористов РПК были убиты трое человек, еще один был ранен.

(Текст: Талех Агавердиев)

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