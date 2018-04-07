В Екатеринбурге прошла международная научная конференция "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности"

7 апреля 2018 19:49 (UTC+04:00)

В Екатеринбурге прошла первая секция международной научной конференции "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности", сообщает в субботу ТАСС.

"В Екатеринбурге прошла первая секция большой международной научной конференции "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности", которую организовал Азербайджанский университет языков. На конференции приняли участие представители из Азербайджана, азербайджанской диаспоры, генконсул Азербайджана в Екатеринбурге и его аппарат, региональные власти и представители УрФУ", - сказал заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Нестеров.

По его словам, на мероприятии выступили с докладами как представители Азербайджана, так и уральского научного сообщества. В дальнейшем зарубежные делегаты проведут мероприятия в Москве, Самаре и Минске. "Другие группы проводят события аналогичного плана в Португалии, Италии, Германии. Еще есть секции в Индонезии и Китае", - добавил он.

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