Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана

23 апреля 2019 15:44 (UTC+04:00)

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, передает Trend со ссылкой на Championat.com

Эта шестикилометровая трасса имеет самую длинную прямую среди всех трасс сезона, 2,2 километра. Скорость достигает 360 км/ч, после чего нужно очень резко тормозить для первого медленного поворота, сказал Феттель.

Крутой подъём у стен старого города в ширину составляет всего семь метров, в гонках Формулы-1 такая ширина кажется совсем небольшой. Создаётся впечатление, будто проходишь через игольное ушко. Для двух болидов не хватает места.

В Баку сложно найти оптимальный угол атаки антикрыльев, чтобы обеспечить хорошее сцепление во время медленных поворотов с сохранением высокой скорости на длинных прямых, на которых едешь на полной скорости», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».

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