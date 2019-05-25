Иностранные гимнастки на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку заговорили на азербайджанском языке (ВИДЕО)

25 мая 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гимнастки зарубежных стран, выступающие на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку, приняли участие в традиционном проекте "Урок азербайджанского языка", сообщает в пятницу Trend.

В видеоролике гимнастки приветствуют Баку, говорят о красоте города и гостеприимстве его жителей, о том, как им нравится выступать на Национальной арене гимнастики.

АМИ Trend представляет читателям данное видео.

Отметим, Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

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