В Израиле состоялись встречи с народным писателем Чингизом Абдуллаевым (ФОТО)

В Израиле прошли встречи со всемирно известным азербайджанским писателем, «отцом» легендарного Дронго, автором более чем двухсот романов и киносценариев и одним из самых читаемых писателей современности Чингизом Абдуллаевым, передает Trend со ссылкой на «АзИз».

Чингиз Абдуллаев – автор лучшей серии детективов ХХ века, пишущий в жанре психологического и политического детектива, прибыл в Израиль по приглашению международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» и международного еврейского благотворительного фонда СТМЭГИ.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение «АзИз», встречи прошли в Азербайджанском культурном центре в Афуле и в Российском культурном центре в Тель-Авиве. Каждый пришедший на встречу с любимым писателем получил в дар аудиоверсию романа «Кубинское каприччио», выпущенную центром «Sholumi», с автографом Чингиза Абдуллаева.

Визит Чингиза Абдуллаева в Израиль стал заметным событием в жизни местных книгочеев, об этом свидетельствовало большое количество людей, прибывших на встречу, среди которых были жители самых разных городов.

Израильтяне одаривали Чингиза громкими аплодисментами, восторженными взглядами, в которых искрилась неподдельное восхищение талантом знаменитого современника. О высокой степени популярности Чингиза Абдуллаева в Израиле говорит и высокий рейтинг прямого эфира радиопередачи «Ночная смена» с радиожурналистом Алоной Бреннер на израильском государственном радиоканале КАН РЭКА в которой принимал участие азербайджанский писатель.

В наше время, когда можно найти информацию о любой знаменитости в интернете и кажется, что поклонники известного писателя могли бы знать всё о своём кумире как из книг, так и из СМИ, тем не менее всегда есть то, чего мы не знаем и хочется об этом спросить самого писателя. Свои вопросы прославленному земляку задала директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман.

- Чингиз муаллим, Вы пишете так много и интересно, что порой кажется, что невозможно придумать такое количество сюжетов и Вы, наверняка, часть тем берёте из жизни. В связи с этим, скажите, пожалуйста, насколько Ваши сюжеты в книгах реалистичны?

- Полагаю, что достаточно реалистичны – приблизительно на 80-90 процентов.

- Вы родились в Азербайджане, а в Ваших книгах события, в основном, происходят на Западе. Кем же Вы себя ощущаете? Вы человек Запада или Востока?

- Критики отмечают, что мои герои - своеобразный симбиоз Запада и Востока. Наверно и я тоже.

- Откуда сейчас берутся сюжеты?

- Из жизни. Она непредсказуема, динамична и достаточно трагична. Ничего не нужно придумывать. Каждый день происходит нечто гораздо более интересное, чем можно себе представить.

- Что для Вас мода и есть ли у Вас свои пристрастия в этой области?

- Следовать моде глупо, не учитывать ещё глупее. У меня свои пристрастия, о которых я пишу и в книгах. Это любимые бренды, которые предпочитают мои герои. Не буду вдаваться в подробности, чтобы не обвинили в скрытой рекламе.

- В чём загадка Вашего успеха: Вы работаете над этим или это «сверху»?

- Труд, труд и ещё раз труд. В этом вся разгадка. К сожалению, никто «сверху» не помогает. Хотя очевидно, что должна быть «искра божья» без которой тоже нельзя.

- Есть ли темы, которые Вы никогда не затронете в своих книгах?

- Безусловно. Секс, смакование насилия, описание подручных средств, которые можно использовать при терактах, оскорбление реальных людей, оскорбления в адрес народов или наций.

- У Вас есть свой секрет на миллион и возможно ли, что Вы когда-нибудь его раскроете?

- Наверно, да. Критики над этим довольно успешно работают.

- Народ, нация, человек – что для Вас наиболее важно в этой цепочке?

- Человек. Мера всего и точка отсчета. С него начинается любая нация и любой народ.

- Какие у Вас кулинарные предпочтения?

- Очень разнообразные. Но более всего люблю азербайджанскую еду, бакинскую, которую готовили моя мама и бабушка.

- Что Вам приходит в голову при слове «Израиль»?

- Великий народ, давший миру огромное количество безусловных гениев. Страна, выжившая в абсолютно невозможных ситуациях. Люди, возродившие свой язык и государство. А ещё, много моих преданных читателей.

Большое спасибо, дорогой Чингиз муаллим! Желаем Вам новых интересных сюжетов, нескончаемой творческой энергии и счастья, которое даёт Ваш любимый писательский труд.

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