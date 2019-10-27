Бакинский саммит Движения неприсоединения признал Армению страной-оккупантом

БАКУ /Trend/ - В Баку успешно завершил работу XVIII саммит Движения неприсоединения. Значение этого мероприятия трудно переоценить, ведь в столице Азербайджана собрались главы государств и правительств организации, объединяющей 120 полноправных членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций.

Движение, по праву, считается организацией второй по величине и влиянию после ООН. Безусловно это событие стало триумфальным для нашей страны. Благодаря разумной и дальновидной политике руководства, Азербайджан совершил невероятный прорыв, превратившись из некогда бывшей советской республики на грани хаоса и междоусобицы в экономически устойчивую и политически стабильную страну, признанную мировыми центрами силы. Азербайджан еще раз доказал, что является равноправным и надежным партнером, способным принимать у себя международные мероприятия самого высокого уровня и осуществлять трансграничные транспортно-энергетические проекты.

Сам факт проведения саммита в Баку, как и председательство в Движении, перешедшее до 2022 года к Азербайджану - очевидный знак признания растущей международной роли, глубокого уважения и доверия к Азербайджану, как к надежному партнеру и влиятельному мировому актору, островку стабильности и безопасности в современном неспокойном мире.

Стремительный прогресс Азербайджан продемонстрировал и в Движении неприсоединения. Вступив в организацию в 2011 году, Азербайджан уже через восемь лет стал ее председателем, блестяще провел у себя столь значимое международное политическое мероприятие, являющееся одним из самых крупных в истории страны.

Между тем, итоги саммита не обманули ожиданий. В Баку были приняты четыре документа, в частности, декларация, согласно которой стороны обязались активизировать роль организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями, а также повысить уровень координации, чтобы Движение стало динамичным и эффективным механизмом поддержки государств-членов. Авторы документа призвали к дальнейшему укреплению и обновлению ООН и реформированию ее Совета Безопасности, чтобы "превратить его в более демократичную, эффективную, действенную, транспарентную и представительную структуру, в соответствии с современными геополитическими реалиями". Члены движения выступили за объединение усилий в борьбе с терроризмом, соблюдение принципов территориальной целостности и международного права, ликвидацию бедности и предотвращение климатических изменений.

Более того, участники авторитетного мероприятия единогласно поддержали Азербайджан в карабахском вопросе, отразив в итоговом документе факт неразрешенности армяно-азербайджанского конфликта спустя более чем через четверть века после принятия Совбезом ООН резолюций, требующих немедленного вывода армянских вооруженных формирований с оккупированной территории Азербайджана. В документе также подтверждена поддержка стран-участниц принципа неприменения силы и необходимости разрешения конфликта путем мирных переговоров, на основании суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана. В этой связи главы государств и правительств стран-участниц Движения подчеркнули что ни одно государство не может признавать законность положения, создавшегося в результате оккупации территории Азербайджана, а также содействовать его сохранению посредством оказания поддержки, включая и экономическую деятельность.

Кроме того, по инициативе Азербайджана в итоговый документ были включены положения в которых участники саммита, в частности, признали ответственность стран-участниц организации за продвижение путей урегулирования в области обеспечения, защиты, реализации и восстановления прав вынужденных переселенцев, и, в том числе, их достойного и безопасного возвращения в свои дома. В документе также выражено осуждение со стороны участников саммита героизации, в любой форме, идеологи и организаций нацистского и неонацистского характера, включая военные формирования "Ваффен СС", их бывших членов, воздвижения памятников, проведения общественных акций в их честь, а также прославления как участников национально-освободительной борьбы. По сути, в этом пункте декларируется поддержка на международном уровне тезисов в связи с героизацией Гарегина Нжде в Армении, озвученных Президентом Ильхамом Алиевым на саммите стран СНГ в Ашгабаде.

В итоговом документе участники саммита также дали высокую оценку, на примере "Бакинского процесса", запущенного в 2008-м году под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в качестве действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога, подобным национальным, региональным и глобальным инициативам.

Кроме того, был принят итоговый документ, обобщающий все основные темы, обсуждавшиеся в Баку, а также благодарственное обращение в адрес народа Азербайджана. Участники саммита выразили глубокую признательность за высокий уровень гостеприимства Президенту Ильхаму Алиеву, народу и правительству Азербайджана, отдельно отметив высокие лидерские качества главы государства, способствующие проведению встречи на самом высоком уровне. В декларации также со стороны участников бакинского саммита дана высокая оценка деятельности Азербайджанской Республики в свете ее приверженности нормам и принципам международного права, фундаментальным принципам Движения неприсоединения, в частности, содержащимся в "Бандунгских принципах" и Уставе ООН. "Мы, приветствуем непрестанные усилия Азербайджанской Республики в направлении пропаганды многосторонности, развития мира на основе справедливости и равноправия...Мы, главы государств и правительств Движения неприсоединения выражаем крепкую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также солидарность его усилиям по восстановлению территориальной целостности", - говорится в документе.

В заключение отметим, что Бакинский саммит Движения неприсоединения ознаменовал собой грандиозную дипломатическую победу Азербайджана, несмотря на тщетные попытки Армении и ее приспешников этому противостоять. Ведь усилиями Президента Ильхама Алиева, на саммите, где были представлены 120 стран мира, удалось добиться официального осуждения Армении как страны-оккупанта.

Отдел политики Trend

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