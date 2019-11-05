На таможенном посту "Самур" наблюдается повышенная плотность автомобильных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - За последние два дня на таможенном посту "Самур" Северного территориального главного таможенного управления, расположенном на границе с Россией, выстроились длинные очереди грузовых транспортных средств.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, причиной проблемы стали строительные работы в таможенно-пропускном пункте на российской стороне, сезонный рост объема грузоперевозок, а также, то, что в связи с погодными условиями, через таможенно-пропускной пункт между Грузией и Россией не пропускаются грузовые транспортные средства, которые, в качестве альтернативного пути, используют территорию Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время в таможенном пункте «Самур» продолжается отправка автомобилей по экспортно-таможенной линии контроля, и ежедневно обеспечивается проезд до 250 грузовиков, в соответствии с потенциалом встречной стороны. Соответствующие структуры ГТК ведут регулярные переговоры с российской стороной для ускорения пересечения таможни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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