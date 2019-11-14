Радикальная оппозиция поставляла в Европу не только выдуманных политических эмигрантов, но и организовала там преступную сеть - эксперт

БАКУ/Trend/ - Задержание группы азербайджанских мусаватистов полицией Германии из-за криминальных деяний в первую очередь должно быть оценено как позорное пятно на положительном имидже государства и народа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, разоблаченные деяния этих людей, имена которых до сих пор упоминались в предвзятых, заказных кампаниях по очернению азербайджанской государственности, доказывают, что их громкие заявления о правах человек и демократии является ни чем иным, как пустым местом, прикрытием для их преступной деятельности.

«Эти лица, в свое время являющиеся активными членами партии «Мусават» в Азербайджане, а затем эмигрировавшие из страны, выдумав политические мотивы, и в Германии не прекратили свои фиктивные дела, продолжили свою «деятельность» вплоть до создания сети торговли поддельными эмигрантами. Обнародование факта незаконной торговли эмигрантами со стороны мусаватистов, после разоблачения членов преступной армянской мафии полицией Германии, очень болезненный и позорный для азербайджанского народа факт. Мусаватисты, занимающиеся преступной деятельностью, прикрываясь громкими заявлениями о защите прав человека, в период, когда Азербайджан ведет успешную борьбу с армянским лобби и диаспорой, нанесли нашему имиджу и интересам коварный удар в спину. За это конкретную ответственность несет и партия «Мусават», и ее руководство, которое всегда оказывало политическую и моральную поддержку этой преступной группировке, а также подстрекала на борьбу против сегодняшних реалий Азербайджана», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что партия "Мусават", пытающаяся нарушить стабильность в Азербайджане под прикрытием борьбы за права человека, должна осознать свою ответственность за преступления, совершенные созданной ее членами группировкой торговцев мигрантами и попросить прощения у азербайджанского народа.

«Оборудование, печатающее поддельные визы, бесчисленное количество паспортов, все это говорит о том, что данная преступная сеть имела план вести продолжительную деятельность. Не исключено, что организационные и финансовые нити этой преступной группировки тянутся до самого Азербайджана, в частности к «Мусавату». Своими незаконными поступками мусаватисты сыграли на руку нашим заклятым врагам – армянской дашнакской мафии. Без сомнения, преступники будут наказаны независимо от национальности и политической принадлежности. Теперь интересно другое, признает ли «Мусават», что несет тяжелую ответственность перед азербайджанским народом за незаконные деяния своих членов?! Потому как фактами доказано, что партия Мусават, и в целом радикальная оппозиция, поставляла в Европу не только выдуманных политических эмигрантов, но и организовала там преступную сеть…», - сказал Айдын Гулиев.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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