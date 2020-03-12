Али Асадов: Мы ежедневно контролируем ситуацию и нынешнее состояние нашей экономики управляемо

БАКУ /Trend/ - Мы ежедневно контролируем ситуацию и нынешнее состояние нашей экономики управляемо.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министра Али Асадов на совещании в Кабинете Министров Азербайджанской Республики, относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Премьер-министр Али Асадов сообщил, что в последние дни в финансово-банковском секторе и среди населения возросла обеспокоенность в связи с резким падением цен на нефть на мировом рынке. Подчеркнув, что правительство постоянно уделяет внимание процессам, происходящим в мировой экономике, и принимает меры в упредительном режиме, премьер-министр сказал: «10 марта Президент Ильхам Алиев обстоятельно выступил в Милли Меджлисе в связи с развитием экономики Азербайджана. Кабинет Министров также проинформировал в тот день деловые круги и население об охране макроэкономической и финансовой стабильности в стране. Естественно, распространение с начала года в мире коронавирусной инфекции негативно отразилось на глобальной экономике, а также нефтяных рынках. Однако благодаря принятым мерам сегодня экономика нашей страны более устойчива, чем в период глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося с 2014 года. Хочу отметить, что несмотря на происходящие в мире негативные экономические тенденции, наша экономика развивается, финансовые возможности страны расширяются. Как подчеркнул глава государства, экономика страны обладает достаточно высоким финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности. Позитивная международная инвестиционная позиция Азербайджана свидетельствует о том, что он выступает в роли международного кредитора».

Али Асадов отметил, что динамика позитивного развития продолжается в стране и в текущем году. Так, в январе-феврале 2020 года валовой внутренний продукт вырос на 2,8, а ненефтяной валовой внутренний продукт – на 6,7 процента. Инфляция составляет 2,8 процента.

Завершая совещание, премьер-министр Али Асадов, указывая на сложность возникшей глобальной экономической ситуации, сказал: «Мы ежедневно контролируем ситуацию, и нынешняя ситуация в нашей экономике управляема. Правительство обладает соответствующими инструментами воздействия для предотвращения негативных влияний последних событий, происходящих в глобальной экономике, на экономику страны, и при необходимости эти инструменты будут оперативно использованы. Страна имеет достаточный объем финансовых ресурсов против событий, происходящих на нефтяном рынке и глобальной экономики. Как уже отмечалось, наши стратегические валютные ресурсы превышают 100 процентов валового внутреннего продукта, и в 6 раз превосходят внешнегосударственный долг. С этой точки зрения, при возникшей ситуации призываю бизнес-сообщества и население продемонстрировать сдержанность. Вместе с тем хочу сообщить, что контроль над валютным рынком будет усилен, противозаконные действия и случаи злоупотребления возникшей ситуацией будут решительно пресекаться.