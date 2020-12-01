В освобожденном от оккупации Лачине начались работы по созданию комендантских постов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Азербайджана начались работы по созданию комендантских постов, сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти Лачинского района.

"Сегодня азербайджанская армия вошла в Лачинский район. Начинается работа по созданию здесь комендантских постов, которая будет завершена уже завтра. Сюда будут переведены и сотрудники Лачинского РОП".

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Напомним, что сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)