В освобожденном от оккупации Лачине начались работы по созданию комендантских постов (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе Азербайджана начались работы по созданию комендантских постов, сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти Лачинского района.
"Сегодня азербайджанская армия вошла в Лачинский район. Начинается работа по созданию здесь комендантских постов, которая будет завершена уже завтра. Сюда будут переведены и сотрудники Лачинского РОП".
Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.
Напомним, что сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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