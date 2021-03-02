Азербайджан изучает опыт Турции для укрепления института первичной медпомощи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заинтересовано в изучении и применении опыта Турции для усовершенствования института семейного врача, повышения знаний и навыков медицинского персонала по использованию медицинского оборудования, а также повышения качества медицинских услуг с целью усиления института первичной медицинской помощи.

Как передает во вторник Trend, об этом глава департамента стратегического анализа Госагентства Араз Насиров сказал на рабочей встрече с представителями турецкой структуры, действующей в сфере социальной защиты, турецкого министерства по вопросам семьи, труда и социальных услуг, а также посольства братской страны в Азербайджане.

Он отметил, что целями системы обязательного медицинского страхования является формирование финансирования здравоохранения на новой экономической основе, обеспечение доступа к медицинским услугам и защита населения от финансовых рисков в этой сфере.

В свою очередь глава департамента медицинских исков Агентства Вугар Гурбанов сказал, что принимаются меры по созданию равного доступа для населения к пакету услуг, который включает в себя 2550 медицинских услуг: "Наша цель - оказание населению качественных медицинских услуг. Уверены, что сможем извлечь пользу из опыта дружественной и братской страны, добившейся больших успехов в этой области".

Мухиддин Шахин, глава управления стратегического развития действующей в сфере соцзащиты турецкой структуры, сказал, что в результате реформ здравоохранения система всеобщего медицинского страхования Турции занимает передовые позиции в мире. Он подчеркнул, что 99,5 процента населения страны охвачены универсальным медстрахованием.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)