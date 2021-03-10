Обвиняемый в убийстве двух человек задержан в Беларуси и экстрадирован в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На основании требований национального законодательства и международных договоров, участником которых выступает Азербайджан, в том числе Кишиневской конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках сотрудничества с Генпрокуратурой Беларуси был направлен запрос об экстрадиции лица, совершившего преступление на территории Азербайджана, для его привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, в международный розыск ранее был объявлен Какаван Кавус Зафар оглу, привлеченный к следствию в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Ширванской районной прокуратуры, которое было возбуждено в связи с умышленным убийством группой лиц Наджиева Эльвина Заманали оглу и Сарыбалаева Заура Вафадар оглу.

Запрос в Генпрокуратуру Беларуси по установлению местонахождения разыскиваемого был удовлетворен и Какаван Кавус Зафар оглу в сопровождении особого конвоя министерства юстиции был экстрадирован в Азербайджан.

(Текст: Турал Гараджаев)