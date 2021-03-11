Узбекистан и Азербайджан обсудили вопросы сотрудничества в сфере виноделия

Состоялась онлайн-встреча с участием начальника отдела по привлечению инвестиций и реализации отраслевых проектов Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана Александра Ахмедова и председателя Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчина Мадатова, передает Trend со ссылкой на агентство Дунё.

Целью переговоров было обсуждение вопросов налаживания узбекско-азербайджанского сотрудничества в сфере виноделия.

Во время встречи узбекская сторона представила подробную информацию о предпринимаемых шагах правительства Узбекистана по развитию виноделия, созданных в стране условиях для зарубежных инвесторов, а также озвучила предложения по инвестированию в сферы производства вина и другой слабоалкогольной продукции.

В продолжение этой темы Александр Ахмедов предложил принять участие в приобретении государственной доли предприятий отрасли, выставляемых на торги с апреля 2021 года в соответствии с указом Президента №6167 от 11 февраля текущего года и инвестировании в уже действующие предприятия.

В свою очередь, азербайджанская сторона, поблагодарив за представленную информацию, представила информацию о достижениях страны в области виноделия. Было отмечено, что налаживание тесного взаимодействия в данной сфере может быть полезным и выгодным для обеих стран.

По итогам онлайн-встречи стороны договорились рассмотреть возможности подписания Меморандума о сотрудничестве, предусмотрев в нем осуществление широкого комплекса работ, включая взаимный обмен опытом и знаниями, участие в различных выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях, проводимых в Узбекистане и Азербайджане.