Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Потерявший обе ноги в результате тяжелого ранения в ходе Отечественной войны Азербайджана Абдулла Абдуллаев обеспечен высокотехнологичными протезами

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, ветеран войны прошел предварительное обследование в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

По окончании соответствующего подготовительного периода Абдулла Абдуллаев был обеспечен высокотехнологичными протезами.

Напомним, что за мужество, проявленное в боях на фронтах Отечественной войны Азербайджана, Абдулла Абдуллаев был награжден медалью "Отважный боец".

Отметим, что министерство начало обеспечивать ветеранов войны высокотехнологическими протезами с декабря прошлого года. На сегодня ими обеспечены 15 человек. Работа в данном направлении продолжается.

Представляем вниманию видеоролик о ветеране войны Абдулле Абдуллаеве:

(Текст: Турал Гараджаев)