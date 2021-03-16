Армяне уничтожили лесной фонд Карабаха — Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Площадь лесного фонда на освобожденных территориях Азербайджана до оккупации составляла 260,3 тысячи гектаров.

Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, передает во вторник Trend.

Он отметил, что 228 тысяч гектаров этой территории были полностью покрыты лесами.

«За прошедший период там проведены мониторинги. По результатам анализов на основании фотографий со спутников "Азеркосмос" установлено, что армянами полностью уничтожено 54 тысячи гектаров лесного фонда этого региона.

До оккупации на эти территории приходилось 34 процента лесов Азербайджана. Это результаты на основании предварительных данных, но есть и уничтоженные участки с зелеными насаждениями, которые не входят в лесной фонд. Масштабы армянского вандализма неизмеримы. Они уничтожили нашу природу», — сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)