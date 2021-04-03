Село Турабад Зангиланского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Турабад Зангиланского района, сообщает в субботу Trend.
Представляем эти кадры вниманию читателей.
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