Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета

БАКУ /Trend/ - В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана выявлены нарушения в связи с закупками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".

Согласно информации, в рамках аудита соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета Госкомитету, было выявлено подписание контрактов без процедуры закупки товаров (работ, услуг). Материалы в связи с нарушениями направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)