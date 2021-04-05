Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета
БАКУ /Trend/ - В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана выявлены нарушения в связи с закупками.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".
Согласно информации, в рамках аудита соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета Госкомитету, было выявлено подписание контрактов без процедуры закупки товаров (работ, услуг). Материалы в связи с нарушениями направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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