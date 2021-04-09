Турецкие специалисты проводят психологическую реабилитацию граждан Азербайджана, пострадавших от армянского террора

БАКУ /Trend/ - Прибывшие из Турции в Азербайджан по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) высокопрофессиональные клинические психологи и психотерапевты совместно со специалистами МЧС продолжают проводить психологическую реабилитацию граждан, в том числе детей и подростков, столкнувшихся с морально-психологическими проблемами в результате Отечественной войны.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-центре МЧС, с пятого апреля в Баку и в южном регионе Азербайджана, включая Лянкяран, начались работы по психотерапевтической реабилитации граждан, физически и морально пострадавших в результате войны и армянского террора. В целом за прошедшее время в Баку, Гяндже, Барде и Лянкяране обратившимся на номер 112 "горячей линии" МЧС около 1 400 участникам Отечественной войны, ветеранам, членам семей шехидов и другим лицам, пострадавшим от армянского террора, включая около 120 детей и подростков, была оказана соответствующая помощь.

С 12 апреля работы по психотерапевтической реабилитации граждан, физически и морально пострадавших в результате войны и армянского террора, начнутся в Габале и охватят северо-западный регион Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)