Армяне во время оккупации земель Азербайджана установили на них мины-ловушки - Агентство

Азербайджан 9 апреля 2021 18:11 (UTC+04:00)
Армяне во время оккупации земель Азербайджана установили на них мины-ловушки - Агентство

БАКУ /Trend/ - Во время оккупации армяне установили на азербайджанских территориях, в том числе в жилых домах, на гражданских объектах и в других зданиях, мины-ловушки.

Об этом сказал в пятницу Trend глава оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

По его словам, в некоторых районах на маленьких участках земли установлено четыре - пять мин.

"Армяне, отступая, заминировали свои окопы. Такие взрывные устройства невозможно обнаружить при стандартной процедуре разминирования, их находят во время проведения особых поисковых работ. Отступая, противник прибегнул к такой уловке, установив мины-ловушки", - сказал Исмаилов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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